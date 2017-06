17ª Goiânia Mostra Curtas recebe inscrições até 27 de julho

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 10:32

Continuam abertas, até 27 de julho, as inscrições para a 17ª Goiânia Mostra Curtas, pelo site www.goianiamostracurtas.com.br A participação é gratuita e podem se inscrever curtas de ficção, de documentário, experimentais e de animação com duração máxima de 25 minutos, realizados a partir de 1º de janeiro de 2016 e que tenham cópia de exibição em formato de acordo com as especificações técnicas previstas no regulamento. Um júri oficial formado por realizadores e pesquisadores com atuação nacional elegerá os vencedores ao lado do júri popular.

Os curtas vencedores das mostras competitivas levam o Troféu Icumam, além de prêmios em produtos e serviços fornecidos por parceiros da indústria cinematográfica, com foco no incentivo à produção. A 17ª Goiânia Mostra Curtas acontece entre os dias 3 e 8 de outubro, no Teatro Goiânia. Conta também com vasta programação paralela que envolve lançamentos literários, palestras, debates, atividades de formação e oficinas, que são essenciais para a qualificação e amadurecimento tanto das produções quanto dos profissionais goianos.

Neste ano, profissionais atuantes no mercado audiovisual assinam as curadorias das mostras: Maria Abdalla (Curta Mostra Brasil e Curta Mostra Cinema nos Bairros), Pedro Maciel (Curta Mostra Goiás), Georgia Cynara (16ª Mostrinha), Cesar Cabral (Curta Mostra Animação) e Rita Carelli (Curta Mostra Especial – Os Índios e O Cinema – não-competitiva).

Sobre as mostras

A Curta Mostra Brasil compila produções de todas as regiões do País e busca traçar um retrato do que está sendo produzido atualmente no formato curta-metragem. Na edição de 2016, foram 1423 filmes inscritos. A curadora da Mostra, Maria Abdalla, se mostra confiante que os números devam ultrapassar os da última edição. “Todos os anos nos deparamos com mais diretores ávidos por terem seus filmes no nosso festival. O melhor de tudo é que a ascensão não vem apenas em números. A cada ano que passa a qualidade das produções nos surpreende”. Abdalla também assina a curadoria da Curta Mostra nos Bairros, que leva para os bairros periféricos de Goiânia um pouco do que é apresentado no Festival como forma de democratizar o acesso da população à produção audiovisual.

Para apresentar um pouco do que está sendo produzido no estado, o curador e professor de cinema da Unicamp, Pedro Maciel, assina a Curta Mostra Goiás. O objetivo dessa mostra competitiva é incentivar as produções locais em franco crescimento e fazer um panorama do que está sendo produzido no estado. Os filmes da Curta Mostra Goiás concorrem ao Troféu Icumam pelos juris popular e oficial.

Pela 16º vez, a Mostrinha leva para as telas da Goiânia Mostra Curtas filmes dedicados ao universo infantil. Pelo segundo ano consecutivo, a professora de cinema Georgia Cynara assina sua curadoria. Ponto importante da programação paralela do festival, a Mostrinha é apresentada em quatro sessões, das quais três delas articulam as redes públicas municipal e estadual de educação e a última é aberta ao pública em geral. Os curtas concorrem ao Troféu Icumam por voto popular.

Assim como acontece todos os anos, a Curta Mostra Especial abrange um tema específico e recebe uma programação diferenciada com debate e homenagens. Este ano, a Curta Mostra Especial traz o tema: O Índio e o Cinema. A curadoria da Curta Mostra Especial desta edição é da atriz, diretora e escritora Rita Carelli. Rita é autora, ao lado de Ana Carvalho e Vincent Carelli, do livro “Cineastas Indígenas para Jovens e Crianças” e coordenou ainda a coleção de livros e filmes “Um Dia na Aldeia”, feito em parceria com a ONG Vídeo nas Aldeias, cujos trabalhos ela acompanha desde a fundação.

Presente ano após ano de modo substancial no panorama de filmes exibidos na Goiânia Mostra Curtas, a animação agora recebe uma mostra paralela inteira dedicada ao gênero. Ela acompanha o aquecimento da produção audiovisual em curta-metragem de animação no território nacional e busca exibir um recorte amplo de animações de todas as regiões do país. Serão exibidas aproximadamente 10 obras audiovisuais recentes de curta-metragem, que concorrem ao Troféu Icumam pelo júri oficial e popular. A curadoria será realizada pelo animador e diretor Cesar Cabral. Formado em Cinema pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Cabral atua desde 2002 como diretor, produtor e animador em projetos para Cinema e Televisão. Dirigiu a série Angeli The Killer e foi presidente da ABCA de 2015 a 2017. Atualmente produz seu primeiro longa-metragem e coordena o Núcleo Criativo Coala Filmes.

Busca por parceiros

Até o momento, o festival conta com o fomento da Lei Goyazes, apoio da Unimed Goiânia e apoio institucional da Secretaria do Audiovisual através do Ministério da Cultura. Com o projeto aprovado pela Lei Rouanet, o Icumam busca outros parceiros junto a empresas privadas, parcerias institucionais e organizações do terceiro setor.

Mais informações: (62) 3218-3779 / (62) 9 8244-0678 (TIM) / (62) 9 9972-7101 (VIVO)