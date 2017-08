1º Seminário de Performances Culturais e Cinema recebe Rubens Machado para palestra gratuita

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 12:47

Um dos maiores pesquisadores de cinema no País, o professor Rubens Machado vai palestrar nesta sexta-feira, dia 25, a partir das 19h30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) durante a abertura do 1º Seminário de Performances Culturais e Cinema.

Doutor em Cinema, TV e Rádio, Machado é livre-docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Ele vem a Goiânia para falar sobre “Performances culturais e cinema experimental”. A respeito do tema, ele afirma: “Nos anos 60-70 filmar em espaço público no Brasil implicava certa carga contestatória aos padrões sociais e políticos estabelecidos: a performance, o registro pela câmera de um ato rompendo com algum comportamento convencionado. É paradigma importante o uso da câmera por Glauber Rocha em fitas como Terra em transe, Câncer e Claro! A performance estava ligada à contestação da ordem num local dado, como na ‘observação-ação’ proposta por Sérgio Péo, que quer ‘usar o espaço físico da rua reavaliando seu funcionamento e introduzindo novas atitudes’. O cinema aproximava-se nesses momentos do happening, da pichação e da momentaneidade da poesia marginal, que se propunham transitórias, imediatas, mais ativas que representativas.”

O 1º Seminário Performances Culturais e Cinema é uma promoção do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais, ligado à Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (FCS-UFG). A iniciativa conta com a parceria do CCON, unidade da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce). As inscrições serão feitas na hora e darão direito a certificado de participação.

Segunda etapa

Dividido em duas etapas, o seminário prosseguirá no dia 1º de setembro (sexta-feira seguinte) com a palestra do cientista social, ensaísta e fotógrafo Francisco Elinaldo Teixeira. Ele falará sobre “Performances culturais e cinema: o filme que pensa”. O evento começará às 19h30, no CCON. Autor de livros consagrados na área, como Documentário no Brasil – Tradição e Transformação (2004), Francisco Elinaldo Teixeira é pós-doutor em Artes e livre-docente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Serviço

1º Seminário Performances Culturais e Cinema

- 25 de agosto de 2017 – Palestra com Prof. Rubens Machado

- 1º de setembro de 2017 – Palestra com Prof. Elinaldo Teixeira

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

Entrada franca (as inscrições serão feitas na hora e darão direito a certificado de participação com carga horária)

Mais informações: (62) 3201-4931

* Assessoria de Comunicação do CCON