397 policiais civis que concluíram curso de formação começam a entrar em exercício

Data de publicação: 9 de novembro de 2017 - 12:05

Os 397 policiais civis que concluíram o curso de formação na última semana já começam a entrar em exercício em suas novas lotações na capital e no interior. Destes, 131 poderiam estar exercendo outras atividades, mas optaram por ingressar na PCGO. “São servidores que haviam sido aprovados em diversos outros concursos pelo país e escolheram vestir a camisa da Polícia Civil de Goiás. Isso nos deixa muito honrados”, comentou o delegado-geral, Álvaro Cássio dos Santos.

Entre os novos agentes e escrivães, há quem abriu mão de seguir carreira em outras instituições ligadas à Segurança Pública, uma vez que alguns haviam passado nos concursos para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros e para as polícias civis do Pará, São Paulo, Acre, Ceará e Pernambuco. Outros, ainda, haviam sido aprovados em certames que não guardam relação com a carreira policial, a exemplo do Banco do Brasil, Tribunal de Justiça, Saneago, etc.

Para Álvaro Cássio, a opção desses homens e mulheres pela Polícia Civil, mostra a credibilidade que a instituição tem junto à comunidade em geral e aumenta a responsabilidade de todos os servidores que integram seus quadros: “Vamos continuar nos empenhando em fazer uma Polícia Civil cada vez melhor para que os novos agentes e escrivães tenham orgulho da escolha que fizeram”, concluiu o delegado-geral.

