80% das obras do Centro de Convenções de Anápolis estão prontas

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 12:11

É intensa a movimentação de equipamentos e operários nas obras de construção do Centro de Convenções de Anápolis que, com 32,8 mil metros quadrados de área construída, será o maior da região Centro-Oeste. A Agetop já concluiu 80% da obra e cerca de 200 funcionários trabalham no local atualmente, onde executam obras como a colocação de vidros, pisos e revestimentos e de estrutura metálica para gesso. Também são finalizados os serviços de cobertura, alvenaria, instalações elétricas e hidrossanitárias e de ar-condicionado central, pintura interna e externa, drenagem de água pluvial e paisagismo.

O Centro de Convenções de Anápolis atenderá a necessidade da população goiana e da região por um local específico para a realização de grandes eventos e suprirá a carência do setor empresarial da cidade no turismo de negócios, sendo apropriado para a realização de encontros da categoria, como congressos e fóruns. O acesso é facilitado por estar instalado às margens da duplicação da BR-153 e também poderá atender as dezenas de empresas localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

A estrutura do Centro de Convenções contará com dois auditórios, salas multiuso, áreas para administração, manutenção e primeiros socorros, salas de exposições, sanitários, estacionamento e pavilhão de teatros. O pavilhão será dotado de restaurante, auditórios para 700 e 2.300 lugares, camarins, camarotes, teatro de arena, salas de apoio e demais dependências necessárias à apresentação de espetáculos artísticos e musicais.

Mais informações: (62) 3265-4016

Assessoria de Comunicação da Agetop