Abertas chamadas públicas para financiar pesquisas para o SUS

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 11:22

A Gerencia do Centro de Excelência em Ensino, Pesquisas e Projetos Leide das Neves Ferreira e a Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS informam aos pesquisadores da SES-GO e de outras instituições de pesquisa científica de Goiás que estão abertas duas chamadas públicas de financiamento para apoio a pesquisas na área de Avaliação de Tecnologias em Saúde e de Políticas de Saúde Informadas por Evidências (PIE).

O edital da chamada de apoio para pesquisas em Avaliação de Tecnologias em Saúde está disponível no link. Financiará projetos de até R$ 90 mil, com um total de R$ 1 milhão em financiamento desse edital.

A Chamada Pública de apoio a projetos de PIE vai selecionar até dez propostas de relevância para o SUS e que utilizem a metodologia adotada pela EVIPNet Brasil, as ferramentas SUPPORT (SUPporting POlicy relevant Reviews and Trials), na elaboração dos produtos. Cada projeto vai receber financiamento no valor de R$ 50 mil, mediante Carta-Acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

*Comunicação Setorial da SES