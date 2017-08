Abertas inscrições para Encontro Nacional de Estudantes de Gastronomia

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 18:30

O Curso de Gastronomia do Câmpus Pirenópolis da Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para ouvintes e interessados em apresentação de trabalhos durante o 1º Encontro Nacional de Estudantes de Gastronomia. Inscreva-se aqui até o dia 13 de setembro.

O evento será realizado de 14 a 17 de setembro, simultâneo ao 12º Festival Gastronômico de Pirenópolis, e é voltado para estudantes e profissionais ligados à gastronomia.

O objetivo do Encontro é promover o intercâmbio de cursos superiores de gastronomia, protagonizando ao discente e as suas expectativas em relação ao ensino, as diferentes matrizes e principalmente, a sua inserção no mercado de trabalho.

A proposta também é tratar de temas que versam sobre “Tradição, Regionalismo e Identidade” e as novas tecnologias da gastronomia contemporânea, a qual objetiva reunir e transmitir conhecimento técnico e científico a discentes, profissionais e pesquisadores na área da gastronomia.

O evento será realizado pelos estudantes e professores do Curso de gastronomia do Câmpus Pirenópolis e contará com a presença de participantes de diversos estados brasileiros.

As ações serão desenvolvidas mediante abordagem multidisciplinar e contará com palestras, apresentação de trabalhos científicos, mesas redondas, oficinas e workshops de práticas gastronômicas, tradicionais e contemporâneas, estabelecendo uma interface com diversas escolas, suas metodologias, suas matrizes curriculares e disciplinas. Para maiores informações acesse o site.

Mais informações: (62) 3328-1435