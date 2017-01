Aberto pedido de isenção de inscrição do vestibular UEG

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 10:40

Está aberto o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Processo Seletivo 2017/2 da UEG. O processo é mais uma das ferramentas da instituição para a democratização e o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. O objetivo é selecionar candidatos à isenção total do pagamento da taxa de inscrição ao Processo Seletivo UEG 2017/2.

Para fazer a solicitação, o interessado precisa preencher e/ou atualizar seu cadastro pessoal, no site. Em seguida deve preencher o formulário, indicando o Número de Identificação Social (NIS), que é gerado pelo Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Mais informações sobre o CadÚnico acesse aqui.

O período de cadastramento segue até 20 de fevereiro, pelo site, conforme definido no edital. A concessão da isenção não implica, automaticamente, a inscrição do candidato no Processo Seletivo. A lista final dos pedidos deferidos será divulgada no dia 10 de março. Todos as informações a respeito do processo devem ser conferidas pelo aluno no site da UEG.

*Comunicação UEG