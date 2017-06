Ação Cidadã realiza 9,3 mil atendimentos em Novo Gama

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 18:04

O programa itinerante da Secretaria Cidadã, o Ação Cidadã foi retomado neste fim de semana na cidade de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. Em sua 44ª edição, o programa de promoção da cidadania beneficia os moradores da cidade e região com serviços públicos como emissão de documento civil (RG, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento), Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente, entre outros.

O Ação Cidadã em Novo Gama contabilizou cerca de 18 atendimentos na área jurídica, 340 carteiras de identidade, 123 emissões de carteiras de trabalho, 376 CPF, 144 cadastros para o Bolsa Família, 121 passaportes do idoso e 53 passes livre para deficientes, dentre outros. No total, foram 9.325 atendimentos.

Como faz em todas as edições, o Programa Ação Cidadã em Novo Gama ajudou muito a pessoas como Shirley Angelo, que regularizou toda a documentação dos filhos. “Porque a gente precisa dos documentos para fazer qualquer coisa hoje em dia, como ir ao cinema ou até mesmo uma consulta. Por isso achei muito importante essa ação aqui para todos os moradores de Novo Gama e região”, disse Shirley.

Em sua rota, o Programa Ação Cidadã prioriza as cidades distantes dos grandes centros. Em 2016, foram 260 mil atendimentos, beneficiando mais de 104 mil pessoas em 43 municípios. Entre junho e julho, o Ação Cidadã atenderá mais seis municípios goianos: Valparaíso (22 e 23), Cidade Ocidental (8 e 9/7), Padre Bernardo (15 e 16/7), Mimoso de Goiás (18/7), Alexânia (28/7) e Abadiânia (30/7).