Ação Cidadã será realizado duas vezes em Aparecida de Goiânia

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 7:30

A Secretaria Cidadã organiza duas edições do programa Ação Cidadã em Aparecida de Goiânia. A primeira acontece amanhã, dia 29, e quarta-feira (30) em área na rodovia GO-040, ao lado do Terminal Garavelo. A outra ocorre nos dias 5 e 6 de setembro, no Ginásio de Esportes do Conjunto Cruzeiro do Sul. Em todos os dias, os atendimentos serão das 08h às 16h. Por meio do evento, o Governo de Goiás leva serviços públicos promotores da cidadania à população de forma itinerante, em tendas montadas durante um ou dois dias em local público e de fácil acesso. No Setor Garavelo, a área que receberá as tendas do programa fica na GO 040, enquanto o Ginásio do Cruzeiro do Sul está na Rua Newton Ferreira.

O Ação Cidadã beneficia os moradores com serviços como emissão de documentação civil (RG, CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento), Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente, entre outros. São dezenas de serviços prestados, que incluem também doação de donativos da OVG, orientação para programas sociais como Renda Cidadã e Bolsa Família e até cuidados pessoais, como corte de cabelo.

Para a secretária Lêda Borges, o programa tem cumprido bem sua missão de auxiliar as pessoas com serviços públicos básicos e estreitar a relação da administração pública com a população. “Criamos o Ação Cidadã para isso, facilitar a vida de quem mais precisa, levando os serviços onde a população vive, poupando-lhe tempo e dinheiro. Isso é também uma forma de promover a cidadania”, diz a titular da Secretaria Cidadã.

Até o dia 8 de agosto deste ano, o programa contabilizou mais de 525 mil atendimentos à população de 53 municípios goianos desde 2015, chegando a mais de 100 mil pessoas em todo o Estado. Somente no mês de julho, foram percorridas seis cidades: Padre Bernardo, Mimoso de Goiás, Alexânia, Abadiânia, Itarumã e Aparecida do Rio Doce.

Reconhecimento

Graças ao trabalho desenvolvido desde maio de 2015, o Ação Cidadã foi reconhecido pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, na 22ª edição do Prêmio Direitos Humanos. O prêmio foi entregue em dezembro de 2016.

Goiás foi campeão na categoria Acesso à Documentação Civil Básica. “Nós ficamos muito felizes porque concorremos com o Brasil todo, foi a nível de Ministério da Justiça”, comemora a secretária da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, Lêda Borges.

Serviço:

Ação Cidadã em Aparecida de Goiânia

Datas: 29 e 30/08 e 05 e 06/09

Locais: 29 e 30 (GO 040, ao lado do Terminal Garavelo; e 05 e 06 (Ginásio de Esportes do Conjunto Cruzeiro do Sul – Rua Newton Ferreira)

Horário: sempre das 08h às 16