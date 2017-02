Ações de assistência social serão apresentadas aos novos prefeitos

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 14:03

As ações e os programas de assistência social da Secretaria Cidadã serão apresentados aos novos prefeitos eleitos e reeleitos de Goiás. O encontro será de 21 a 23 próximo, das 7h30 às 17h30, no Biss Inn Hotel, em Goiânia, com capacitação sobre os programas que podem ser aplicados nas cidades, por meio de convênios. Todos os prefeitos são convidados para o encontro.

Os programas e ações em assistência social da Secretaria Cidadã são executados pela Superintendência de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas). “Com a mudança nas gestões municipais a partir das eleições de outubro passado, é fundamental aos novos prefeitos e gestores conhecerem o funcionamento do Suas, que é um aliado nas políticas públicas sociais nos municípios. Nosso objetivo é capacitar e orientar os prefeitos e servidores para o desenvolvimento de um bom trabalho nas novas gestões”, explica o secretário em exercício da Secretaria Cidadã, Carlos Peixoto.

A Secretaria Cidadã também coordena programas federais que atendem os municípios, como o Bolsa Família e outros por meio de convênios que podem contar com participação das prefeituras. “Muitas vezes, não conseguimos efetivar a contento um programa no interior por falta de informação. Por isso, vamos iniciar esse trabalho de nivelamento de informações para todos os novos prefeitos e, assim, poder ampliar nossas ações em todo o Estado”, comenta o superintendente do Suas Jales Barreto.

Vários dos programas sociais do Governo de Goiás chegam às prefeituras financiados praticamente apenas pelo Estado, mas outros dependem de contrapartidas das prefeituras. Além de apresentar cada programação ou ação social da Secretaria Cidadã, o encontro também vai detalhar a operacionalização das ações e como cada prefeito pode recorrer à Secretaria para pleitear convênios e receber os benefícios para a população da cidade.

