Ações integradas resultam na queda de 71,4% nos roubos a residências em Anápolis

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 12:00

Em Anápolis, os roubos a residências tiveram uma redução de 71,4% em janeiro deste ano comparando ao mesmo período do ano passado. Isso se deve à ação da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), em que suas forças estão agindo de forma integrada e com foco. Os números são da Gerência do Observatório da SSPAP.

Segundo o secretário da SSPAP, coronel Edson Costa Araújo, as diversas ações empreendidas de modo planejado e integrado trazem resultados positivos para o setor. Edson diz que o plano estratégico do vice-governador José Eliton, que comandou a pasta em 2016, foi de extrema importância para essa redução dos índices.

“Ele [José Eliton] inaugurou uma nova maneira de planejar e executar as ações de segurança pública, com foco na integração das forças policiais e nos serviços de inteligência de cada corporação para uma maior efetividade no planejamento e na operacionalização da segurança na capital e no interior”, afirma.

Ao mesmo tempo em que intensificou as ações ostensivas com a presença das forças policiais nas ruas, a SSPAP investiu em infraestrutura, equipamentos e viaturas, armamentos e munições para fortalecer as forças de segurança. Apostou em tecnologia e em inovação, consolidando a maior rede de dados da região no que se transformou na Agência de Inteligência do Estado de Goiás.

“Tudo isso, aliado à determinação dos integrantes das forças policiais, resulta em melhoria nos serviços prestados à população”, diz o secretário.

Os homicídios em Anápolis também apresentaram redução de 7,1% em janeiro. Os latrocínios caíram 100%, ou seja, não houve ocorrências no período. Roubos a transeuntes (-32,8%), roubos de veículos (-27%), roubos em comércios (-67,7%), furtos de veículos (-52,7%), e furtos a transeuntes (-41,2%).

Goiás

No estado como um todo, todos os 12 indicadores de criminalidade monitorados tiveram queda em janeiro, na comparação com os registros do mesmo período de 2016. Os homicídios regrediram 21,2% enquanto os estupros caíram 29,6%. As tentativas de homicídios baixaram em 33,3% ao passo que os latrocínios despencaram 52,9%. De acordo com os dados do Observatório ainda houve queda em todas as modalidades de furtos e roubos.

