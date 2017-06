Acreúna recebe investimentos de R$2 milhões do Goiás na Frente

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 19:52

Emocionado por estar no município que faz parte da história da família de seus avós, o governador Marconi Perillo encerrou a maratona de visitas na Região Sul do Estado durante esta terça-feira, dia 20, em Acreúna, onde assinou convênio no valor de R$ 2 milhões com a Prefeitura para obras de infraestrutura.

O governador declarou seu carinho pela cidade que frequenta desde a infância onde seu avô Manoel Pires foi proprietário rural durante toda a sua existência. “Tenho por Acreúna uma consideração profunda. Uma grande parcela da minha vida tem uma bela história aqui nesta terra”, salientou.

Marconi falou também da atenção que procurou dar ao prefeito Edmar Neto, que assumiu a administração com sérios desafios para vencer. “A cidade, eu me recordo bem, estava completamente esburacada. Era um verdadeiro caos. Eu disse a ele que o ajudaria de imediato e assim fiz. Com essa ajuda que dei no início do mandato, ele conseguiu fazer 70 mil metros quadrados de asfalto novo e recapeamento”, recordou o governador.

Agora, com os R$ 2 milhões do programa Goiás na Frente, o governador calculou ser possível realizar mais 300 mil metros quadrados, atingindo todas as ruas e avenidas e deixando a cidade com asfalto novo.

Bastante satisfeito com a repercussão positiva do programa em todo o estado e até em outras unidades da federação, o governador fez questão de dizer que a administração não tem trabalhado apenas com o Goiás na Frente. Ele lembrou que acabou de aprovar na Assembleia Legislativa o maior programa de investimentos na educação do estado. “Estamos investindo mais de R$ 400 milhões na valorização dos professores, entre salários, vale-alimentação e promoções”.

Disse acreditar que o pior da crise vivida pelo País esteja sendo vencido. Ao mesmo tempo, alavanca os investimentos do governo em todas as regiões, “fazendo justiça aos quatro mandatos que o povo goiano me conferiu”.

O prefeito Edmar Neto agradeceu por toda ajuda dada a sua administração em apenas seis meses de mandato. “Agradecemos ao governador. Temos consciência que, sem a ajuda do governo de Goiás, nossa vida teria sido ainda mais difícil”.

Ao assinar o convênio para receber R$ 2 milhões, o prefeito disse que os investimentos do governo no município serão muito maiores. “Até o final do ano – acrescentou – Acreúna receberá cerca de R$ 15 milhões”. Segundo o prefeito, todo o investimento será destinado a obras de saneamento básico e habitação.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás