Acusado de tráfico de drogas é preso três dias após ser solto na audiência de custódia

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 11:18

Operação policial realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC) prendeu Diego Bernardes Gonçalves e sua companheira, Jéssica Eugênia Alves, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Na residência do casal e no veículo de Diego foram encontrados cerca de 300 comprimidos de droga sintética (ecstasy), três pistolas calibre .380 com 90 munições intactas, além de 4 frascos de lança perfume, uma porção de maconha e um papelote de cocaína.

Diego, que já era investigado pela Denarc há cerca de um mês, mantinha um caderno de anotações de compradores de droga com valores altíssimos de negociação, o que reforça que o mesmo tem participação importante no tráfico de drogas sintéticas no Centro Oeste.

Diego foi preso no dia 15 deste mês pelos crimes de tráfico de drogas, porte de arma de uso restrito e corrupção passiva, sendo solto no dia seguinte na audiência de custódia.

Na segunda-feira, dia 19, o mesmo foi preso novamente e será levado mais uma vez para audiência de custódia no Poder Judiciário.

Comunicação Polícia Civil