Adiada detonação de rochas na GO-070

Data de publicação: 10 de novembro de 2017 - 10:17

A detonação de rochas que ocorreria nesta sexta-feira, dia 10, na GO-070, no perímetro urbano da cidade de Goiás, foi adiada para segunda-feira, dia 13, devido a problemas técnicos na instalação dos explosivos.

No dia da explosão, a pista da rodovia estará bloqueada no período de 13h45 às 15hs, nos dois sentidos da via.

O usuário com destino a outras cidades deve evitar passar no local ou optar por outras rodovias, conforme desvio sugerido. Já os que querem chegar à cidade de Goiás devem evitar o trajeto nesse horário.

Assessoria de Comunicação da Agetop