Agehab coleta mais assinaturas do Casa Legal em Aparecida de Goiânia

Data de publicação: 17 de abril de 2017 - 18:14

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) realiza nestas terça e quarta feiras, dias 18 e 19, a coleta de assinaturas em escrituras de 332 famílias dos bairros Colina Azul, Jardim Tiradentes e Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. O presidente da Agência, Luiz Stival, acompanha as ações, que fazem parte do Programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão.

O atendimento de 104 moradores do Colina Azul será na terça, às 18h30, na Associação Unidos Venceremos (ASUV) – Av. Dom Fernando, esquina com Rua Xexeu, Colina Azul. Na quarta, outros 184 moradores do setor Independência Mansões e 44 do Jardim Tiradentes assinam as escrituras, na Rua 21 de abril, esq. c/ Francisco de Morais (em frente ao Supermercado Baratão), Independência Mansões, também às 18h30.

O Governo de Goiás, por meio da Agehab, atua com o programa Casa Legal para escriturar mais de 6 mil imóveis em quatro bairros de Aparecida de Goiânia: Colina Azul, Independência Mansões, Jardim Tiradentes e Madre Germana. Já foram entregues 776 escrituras no Colina Azul, 370 no Independência Mansões e 1.160 no Jardim Tiradentes, totalizando 2.306 famílias beneficiadas no município.

Regularização fundiária urbana em Goiás é prioridade de Estado, destaca Luiz Stival, ressaltando que o programa Casa Legal foi criado para resgatar um compromisso com as famílias moradoras de antigos assentamentos precários. “Este programa hoje é um exemplo para o País. Com este programa, o governador Marconi tem promovido inclusão social com a legalização de bairros e escrituração gratuita de imóveis para famílias que esperavam há décadas pelo benefício”, frisa Stival.

Para a pensionista Olinda Vieira de Freitas, de 77 anos, a segurança da moradia está garantida com a escritura. “Eu fui uma das primeiras moradoras que chegou ao Colina Azul e esperava pela escritura há anos”, recordou Olinda. A aposentada de 64 anos, Zulmira Cardoso de Melo, diz que também ficou muito feliz ao saber da entrega do documento que comprova que a casa é sua. “Eu ainda tinha dúvidas de que a casa era minha. Estou muito emocionada e até tremendo”, contou Zulmira ao receber a escritura, em 2015. Já o aposentado Sebastião Alves Cardoso, 64 anos, relata que desde que veio do Mato Grosso, em 1987, tinha o sonho de conseguir a escritura da sua casa no Colina Azul. “Vai mudar tudo para melhor. Receber esse documento é muito bom, só tenho que agradecer”, comemorou.

Luiz Stival afirma que Casa Legal é fruto de um trabalho incansável da equipe da Agência, que já beneficiou 17,5 mil famílias no Estado. “O Casa Legal é o maior programa de regularização fundiária urbana, não só da história de Goiás, mas do Brasil. É uma referência de política pública para o País”, destacou Stival, lembrando que o programa já conquistou três prêmios nacionais.

Gerência de Comunicação Agência Goiana de Habitação (Agehab)

Mais informações: (62) 3096.5015/5016