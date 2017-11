Agehab convoca beneficiários do Nelson Mandela que não compareceram para pegar chaves

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 8:59

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) está convocando 34 beneficiários do Residencial Nelson Mandela que não compareceram à solenidade de entrega das primeiras 400 unidades para pegar as chaves de seus apartamentos e as autorizações de mudança, ocorrida nessa segunda-feira, dia 30.

A lista destes beneficiários já está publicada no site da Agehab com nova convocação para entrega de chaves e autorizações de mudança. Eles devem comparecer nos dias 1º ou 6º de novembro, no período das 7 às 11 horas, para a retirada das chaves, no Condomínio 9 do Residencial Nelson Mandela, localizado na Rua VC 76 com a Rua VC 76-B.

Quem não se manifestar no prazo de 30 dias, contados da data oficial da entrega (30/10/2017), serão substituídos conforme critérios da Caixa.

A equipe da Agehab está à disposição para esclarecimentos pelos telefones (62) 3096-5064/5065. Veja lista no site da Agehab: www.agehab.go.gov.br.

Mais informações: (62) 3096.5015/5016/8138-2485/9602-3323