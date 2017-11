Agehab e Caixa sorteiam endereços para 496 famílias no Residencial Porto Dourado

Data de publicação: 6 de novembro de 2017 - 17:25

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Caixa Econômica Federal vão realizar o sorteio de endereços dos 496 apartamentos do Residencial Porto Dourado I nesta terça-feira, dia 07, às 10 horas, na sede da Agência, com transmissão ao vivo pela internet. As famílias contempladas podem acompanhar o sorteio pela página da Agehab no Facebook: https://www.facebook.com/Agehab.Goias/. A lista com o resultado será publicada em seguida no site da Agehab: www.agehab.go.gov.br. Idosos e deficientes físicos terão prioridade nos apartamentos térreos.

Após o sorteio dos endereços, a documentação que foi apresentada pelos beneficiários, durante a fase de inscrição, vai ser analisada pela Agehab. Depois de cumprida esta etapa, a Agehab divulgará cronograma das próximas ações.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, reforça a importância de mais um empreendimento que vai contribuir para a redução do déficit habitacional no Estado, como determinou o governo do Estado com o lançamento do Goiás na Frente Habitação. “É importante reduzirmos o déficit habitacional, contemplando as várias faixas de renda na parceria com o Minha Casa Minha Vida, para que o sonho do casa própria seja possível para todos. Estamos trabalhando muito para garantir que o maior número possível de famílias realizem esse sonho da moradia própria”, finaliza Stival.

Residencial Porto Dourado I

O prazo de financiamento dos apartamentos é de 360 meses, com prestações a partir de R$ 385,00, que varia de acordo com o perfil e a renda familiar. O investimento do Governo de Goiás na parceria para construção da primeira etapa do Residencial Porto Dourado é de R$ 15 mil por unidade habitacional, com R$ 105 mil da Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 120 mil por imóvel.

O Residencial Porto Dourado está localizado na região Sudoeste de Goiânia, saída para Aragoiânia. Os apartamentos do Residencial Porto Dourado possuem 46,28 m², divididos em dois quartos, banheiro, sala de estar e de jantar conjugadas e área de serviço. Entre os equipamentos de lazer estão churrasqueiras, salão de festas, estação de ginástica, piscina adulta, piscina infantil, fitness, ducha, sauna, brinquedoteca, praça, playground e campo gramado. O endereço do empreendimento é Avenida Porto Dourado, sem número, quadra 02, lote 01, Residencial Porto Dourado, saída para Aragoiânia. Os 496 apartamentos da primeira etapa estão divididos em 31 blocos. As obras devem começar em dezembro deste ano e a previsão de entrega é dezembro de 2019.

Assessoria de Imprensa Agehab