Agehab orienta cadastramento de municípios para o Cartão Reforma

Data de publicação: 10 de novembro de 2017 - 18:19

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) realiza nesta segunda e terça-feira, dias 13 e 14, às 16 horas, reuniões com prefeitos e técnicos de 87 municípios para orientar sobre o cadastro do Cartão Reforma do governo federal, já com inscrições abertas no site do Ministério das Cidades. A reunião será no auditório da Agehab, na Rua 18-A, esquina com República do Líbano, no Setor Aeroporto, em Goiânia. Em Goiás foram selecionados pelo Ministério das Cidades 87 municípios com os maiores índices de déficit habitacional qualitativo.

Mais de 16 mil famílias serão beneficiadas com o programa no Estado. As inscrições para as prefeituras que estão aptas a receber o cartão começaram no dia 8 e vão até 19 de novembro. Em todo País 1.923 municípios foram selecionados para essa primeira etapa, segundo critérios do Ministério das Cidades, entre eles, combater o déficit habitacional qualitativo. As prefeituras serão responsáveis pela coordenação do programa.

O cartão reforma foi inspirado no programa Cheque Reforma, criado nos anos 2000 pelo governador Marconi Perillo em seu primeiro mandato, que garantiu a melhoria de milhares de moradias em todo estado. O programa federal possibilita a compra de materiais de construção para obras em residências para famílias com renda mensal de até R$ 2.811. De acordo com o Ministério das Cidades, nessa fase existem 1.923 municípios aptos a receber os benefícios do programa. A adesão e prestação de contas do Cartão Reforma é totalmente eletrônica, realizada por meio do Sistema de Gestão do Cartão Reforma – SisReforma. No site do Ministério das Cidades o prefeito pode consultar se o município foi selecionado ou não.

Após o encerramento dos cadastros, será divulgada a lista dos aprovados para o benefício. Entre os critérios para a seleção dos beneficiários estão: ter renda familiar bruta compatível com as regras vigentes do programa, possuir um único imóvel em todo o território nacional, ser maior de 18 anos ou emancipado e ser proprietário, possuidor ou detentor e residir no imóvel a ser beneficiado. A execução da mão de obra é de responsabilidade dos beneficiários. Mais informações no site do Ministério das Cidades, link: http://www.cartaoreforma.cidades.gov.br.

