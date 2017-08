Agehab participa de Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social em São Paulo

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 7:55

De hoje. dia 22, a quinta-feira (23), a Agência Goiana de Habitação (Agehab) participa da 64ª edição do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, que acontece em São Paulo, promovido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e o Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU). Esse fórum congrega gestores da área de habitação de interesse social Estados e municípios. Também haverá entrega do Prêmio Selo de Mérito 2017, em que a Agehab conquistou premiação na categoria Conjunto Habitacional com Certificação em Tecnologia pelo projeto Casa Solar, que teve o piloto implantado no recém-inaugurado Residencial Luciano Peixoto, em Pirenópolis, com 149 moradias dotadas de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica.

As discussões deste ano giram em torno de regularização fundiária urbana, locação social, parcerias público-privadas como forma de obtenção de recursos para produção habitacional, déficit habitacional qualitativo no Brasil, indicadores para cidades sustentáveis, certificação de sistemas construtivos inovadores e aplicação na construção de interesse social, além de balanças e perspectivas do Programa Minha Casa Minha Vida.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, que participa do encontro juntamente com equipe técnica da Agência, destaca que o fórum é a principal vitrine de discussão da políticas públicas habitacionais. “É uma instância para avaliação e troca de experiências entre os gestores. Vivemos um momento crucial na história da habitação de interesse social, com a crise econômica e mudanças no Minha Casa Minha Vida. Essa troca de experiências é fundamental para encontrarmos soluções para problemas comuns aos Estados e municípios”, frisa Stival.

Goiás premiado

A ABC e o FNSHDU realizam anualmente o prêmio Selo de Mérito. A premiação visa estimular e difundir experiências bem sucedidas desenvolvidas pelos órgãos públicos estaduais e municipais no âmbito da habitação de interesse social e desenvolvimento urbano. Durante a sessão solene do FNHIS 2017, no dia 24 de agosto, será realizada a outorga das premiações aos projetos vencedores do Selo de Mérito 2017, a partir das 11h. Neste ano, 15 projetos foram contemplados com o Selo de Mérito. A Agehab conquistou destaque na categoria especial, com o projeto Casa Solar, uma experiência inovadora de eficiência energética em moradias populares. A Agehab foi a anfitriã do Fórum do ano passado, realizado em Goiânia.

Comunicação Agehab