Agenda do governador desta quarta-feira

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 9:13

O governador Marconi Perillo recebe na manhã desta quarta-feira, dia 8, mais um grupo de prefeitos eleitos. As reuniões são na Sala de Situação, do 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT), na Praça Cívica, em Goiânia.

A prefeita eleita de Buritinópolis, Ana Paula Soares Dourado (PSDB) e o prefeito de Minaçu Nick Barbosa (DEM), acompanhado do deputado estadual, Hélio de Sousa, abrem a agenda de encontros. Na sequência, Marconi recebe os prefeitos eleitos de Damianópolis Gilmar José Ferreira (PDT) e de Aurilândia, Rubens Batista de Queiroz (PMDB).

Às 9 horas, é a vez dos prefeitos de Estrela do Norte, Wagney Silvestre Costa (PSDB) e de Amorinópolis, Silvio Isac de Souza (PMDB). Às 9h30, a prefeita de Santa Rosa de Goiás, Leila Silva Cesar (PSDB), e o prefeito de Montes Claros de Goiás, Cícero do Bebedouro (PMDB).

Às 10 horas o governador recebe o prefeito eleito de Professor Jamil, Geraldo Antônio Cavalcanti (PSDB), e o de Santa Rita do Novo Destino, Edimar de Paula e Souza (PSDB). Às 10h30, estão agendados os prefeitos de Novo Brasil, Sebastião Maria Sabino (PMDB), e de Jaupaci, Laerte Dourado dos Santos (PSD).

Às 11 horas, se reúnem com Marconi os prefeitos de Três Ranchos, Hugo Deleon de Carvalho Costa (PSDB), e de Perolândia, Jhonatta Cortez da Silva (PSDB). Às 11h30, encerrando a manhã de encontros, serão recebidos os prefeitos de Brazabrantes, Márcio Antonio Machado (PSDB), e de Ouvidor, Onofre Gaudino (PMDB).

Às 13h30, o governador concede entrevista, no 10º andar do PPLT, para o programa Governador Responde. Com transmissão ao vivo pelo Facebook, o programa pode ser acessado através do www.facebook.com/MarconiPerillo.