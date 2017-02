Agenda do governador desta quarta-feira

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 18:32

O governador Marconi Perillo oficializa nesta quarta-feira, dia 15, às 10 horas, a inclusão de 4 mil novos estudantes no Programa Bolsa Universitária, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). A solenidade será no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções de Goiânia, na Rua 4, esquina com a Avenida Tocantins, no Centro da capital.

Das 12 horas até as 19 horas, o governador Marconi Perillo terá várias audiências com autoridades do governo federal, em Brasília.