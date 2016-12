Agenda do governador desta quinta-feira

Data de publicação: 21 de dezembro de 2016 - 17:50

O governador Marconi Perillo assina vários atos às 14 horas desta quinta-feira, dia 22: convênio SED/Fapeg para apoio a Parques Tecnológicos e a Empresas Inovadoras, no valor de R$ 4,8 milhões da SED e R$ 1,5 milhões da Fapeg; Decreto de Regulamentação do Programa Goiano de Parques Tecnológicos; convênio Emater/Fapeg, e a regulamentação de permissão para investimentos em ambientes de inovação via subvenção econômica (SED/Fapeg). A assinatura será no Palácio Pedro Ludovico Teixeira – 10º Andar – Sala de Reunião, em Goiânia.

Às 16h30, o governador assina ato de autorização para o pagamento dos dativos da Ordem dos Advogados do Brasil/Goiás. A solenidade será na sala de sessões da OAB-GO, na Rua 1.121, n° 200, Setor Marista, também em Goiânia. Serão destinados R$ 10 milhões – R$ 6 milhões de imediato e outros R$ 4 milhões em janeiro – para quitar parte dos cerca de 14 mil processos. Este é um esforço conjunto entre a Ordem e a Secretaria de Governo (Segov), que criaram uma força-tarefa para atualizar os processos, permitindo a retomada dos pagamentos.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás