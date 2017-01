Agenda do governador desta quinta-feira

Data de publicação: 25 de janeiro de 2017 - 18:38

O governador Marconi Perillo participa nesta quinta-feira, dia 26, das 8 h às 11h30, de reuniões com prefeitos goianos que tomaram posse em 1º de janeiro de 2017. As audiências serão realizadas na Sala de Situação no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Segue abaixo a relação dos prefeitos e horários que serão recebidos:

8 horas

Prefeito Eleito de Araçu Joelton Bernardo da Costa

Prefeito Eleito de Heitoraí Lúcio Pires dos Santos

8h30

Prefeito Eleito de Campinaçu Milson Alves Magalhães

Prefeito Eleito de Campos Verdes Haroldo Naves Soares

9 h30

Prefeito Eleito de Cristianópolis Jairinho

Prefeito Eleito de Senador Canedo Divino Lemes

10 horas

Prefeito Eleito de Gameleira Wilson Tavares de Souza Jr.

Prefeito Eleito de Porteirão José de Souza Cunha

11 horas

Prefeito Eleito de Palminópolis Eurípedes Custódio Borges

Prefeito Eleito de Amaralina Vandeílson Gonçalves Lima

11:30h

Prefeito Eleito de Castelândia Marcos Antônio Carlos

Prefeito Eleito de Cromínia Gilvander Alves Pereira

Às 9h30, a primeira-dama e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo, lidera o Encontro de Primeiras-Damas e Prefeitas, para apresentar os programas desenvolvidos pela entidade. O encontro acontece no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Às 12h30, o governador as recebe, em seguida, para almoço no Salão Dona Gercina Borges no Palácio das Esmeraldas.