Agenda do governador desta quinta-feira

Data de publicação: 7 de novembro de 2017 - 19:00

Nesta quinta-feira, dia 9, o governador Marconi Perillo cumpre agenda em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, onde fará a abertura da 60ª edição do Governo Junto de Você, às 8 horas. Os estandes do evento estão na Avenida Perimetral I, nº4.795, no Núcleo Habitacional Novo Gama.