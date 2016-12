Agenda do governador desta segunda

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 11:32

Na tarde desta segunda-feira, dia 26, o governador Marconi Perillo dá continuidade às audiências com os prefeitos eleitos e reeleitos neste ano. As reuniões vão acontecer no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Sala de Situação.

Segue a lista com o horário

14 horas – Prefeito Eleito de Cachoeira Alta, Kelson Souza Vilarinho (PSD). Prefeito Eleito de Rialma, Fred Vidigal (PTB).

14h30 – Prefeito Eleito de São Simão, Wilber Floriano Ferreira (PTB). Prefeito Eleito de Indiara, Divino Marques de Souza (PDT).

15 horas – Prefeito Eleito de Aruanã, Hermano de Carvalho (PSDB).

15h30 – Prefeito Eleito de Bonfinópolis, Professor Kelton Pinheiro (PSB).

16 horas – Prefeito Eleito de Bom Jardim de Goiás, Odair Do Odélio (DEM).