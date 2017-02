Agenda do governador desta terça-feira

Data de publicação: 13 de fevereiro de 2017 - 18:15

O governador Marconi Perillo participa nesta terça-feira, dia 14, às 12h30, da inauguração da nova sede do Consulado da Espanha em Goiás, na Avenida PL 2 com PL 4, Lotes 1 e 2, no Parque Lozandes, em Goiânia.

Às 14 horas, Marconi assina contrato de aquisição da Celg D pela empresa Enel Brasil S.A. no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

A Celg D foi privatizada dia 30 de novembro de 2016, na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F). O valor da oferta financeira foi de R$ 2,187 bilhões (aproximadamente 640 milhões de dólares americanos). Com a compra da Celg, a base de clientes da Enel no Brasil passará dos atuais sete milhões para dez milhões. Em nível global, o número de clientes do Grupo Enel alcançará cerca de 65 milhões. Atualmente tem 62 milhões.