Agenda do governador em exercício desta quinta

Data de publicação: 11 de janeiro de 2017 - 16:17

O governador em exercício, José Eliton, abre oficialmente nesta quinta-feira, dia 12, às 9 horas, a 51ª edição do Programa Governo Junto de Você em Goianira. O programa está instalado na Avenida Goiás, com a GO-070, no Lago Municipal da cidade.