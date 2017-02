Agenda do governador para esta segunda-feira

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 9:45

O governador Marconi Perillo concede entrevista coletiva nesta segunda-feira, dia 6, às 14 horas, para anunciar medidas de estímulo à economia do turismo no Estado de Goiás, com participação dos representantes das entidades do setor. A entrevista será no Salão Verde do Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, em Goiânia.

Participam do evento os representantes do Goiânia Conventions & Visitors Bureau (GCVB), da Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos (Abeoc), da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav).

Às 16h30, Marconi participa de reunião de trabalho com o Procon Goiás. O encontro será na sede do Procon, na Rua 8, nº 242, no Centro de Goiânia.