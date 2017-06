Agenda do governador para esta segunda-feira

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 9:03

O governador Marconi Perillo participa do envio de doações de alimentos para os estados de Alagoas e Pernambuco às 9 ras, no I Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (rua 66, número 253, no Centro). A campanha solidária encampada pelo Governo, por meio do Corpo de Bombeiros visa atender a população gravemente atingida pelas fortes chuvas.

Às 14hs, ele comanda solenidade de apresentação do TecnoPark, em implantação no município de Hidrolândia. A solenidade será na sala de reuniões do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, décimo andar.

Mais informações: (62) 3216-4554