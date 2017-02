Agenda do governador para esta sexta-feira

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 11:44

O governador Marconi Perillo visita as obras do Residencial Jardins do Cerrado 10 e do Residencial Nelson Mandela nesta sexta-feira, dia 17, a partir das 8 horas. A vistoria começa pelo Residencial Jardins do Cerrado 10, na Rua JC, 204, e segue às 8h30 para o Residencial Nelson Mandela, na rua VC, 76, Conjunto Vera Cruz 2.