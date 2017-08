Agenda do governador desta sexta-feira

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 17:07

O governador Marconi Perillo participa de uma série de compromissos neste primeiro dia de setembro.

Às 8h ele abre oficialmente a Semana da Pátria, em solenidade em frente ao Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, em Goiânia.

Em seguida, às 9h, Marconi Perillo participa da abertura da 57ª edição do Governo Junto de Você, na Avenida Perimetral Norte, nº 1535, no Jardim Nova Esperança, em Goiânia.

Às 11h ele estará na quadra de esportes ao lado da nova Matriz de Santo Antônio de Goiás para pronunciamentos.

Na sequência, às 14h, inaugura a unidade do Vapt Vupt no Setor Maysa, em Trindade (Avenida Elizabeth Marques, Centro Comercial). Na ocasião, o governador também fará a inauguração de 100 mil metros quadrados da pavimentação asfáltica do Setor Pontakayana.

Às 15h30, ele estará ao lado da prefeitura de Campestre para assinatura de atos do programa Goiás na Frente.

Logo após, às 16h30, ele retorna a Trindade para a transferência simbólica da capital e assinatura de convênio do programa Goiás na Frente, em solenidade realizada na Praça da Prefeitura, em comemoração ao 97º aniversário da cidade.