Agenda do governador para esta terça-feira

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 7:49

Nesta terça-feira, dia 7, o governador Marconi Perillo recebe mais um grupo de novos prefeitos. Serão recebidos oito prefeitos e duas prefeitas. As reuniões serão na Sala de Situação, no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT) na Praça Cívica, em Goiânia.

Os encontros começam às 9 horas com os seguintes prefeitos: de Divinópolis, Alex Santa Cruz Oliveira (PPS) e de Colinas do Sul, Nilo Adriano Almeida Passo (PR). Às 9h30, Marconi recebe a prefeita de Nova Roma, Mirian Sampaio (PSDB) e o de Caldazinha, Edimon Borges de Oliveira (PDT).

Às 10 horas, o governador se reúne com o prefeito de Trombas, Agostinho da Nobrega Rodrigues (PSDB) e a prefeita de Matrinchã, Cláudia Valéria Alves (PTN). Às 10h30, ele recebe o prefeito de Santa Tereza, Edson Palmeiras dos Santos (PMDB) e o de Palestina de Goiás, Valdivino Rodrigues Borges (PSDB). Às 11 horas, Marconi atende o prefeito de Taquaral, Hélio Gontijo de Oliveira (PMDB) e o de Campestre, Fabiano Queiroz Capuzzo (PDT).