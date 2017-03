Agenda do governador para quarta-feira

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 11:22

O governador Marconi Perillo promove a inclusão de quatro mil novos estudantes no Programa Bolsa Universitária nesta quarta-feira, dia 15. O evento será no Teatro Rio Vermelho, que fica na Rua 4, nº 1400, no Centro de Convenções Goiânia, Centro da capital, a partir das 10 horas.