Agenda do governador para quarta-feira

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 21:15

O governador Marconi Perillo inicia a agenda desta quarta-feira, dia 21, às 8 horas vistoriando as obras de transposição do Rio Capivari, na BR 414, km 417, no sentido Anápolis/Corumbá.

Em seguida, estará às 9 horas no Teatro Municipal de Anápolis para assinatura de atos. O Teatro fica na Avenida Brasil, número 200, no Centro.

Às 10 horas, vistoria as obras do Centro de Atendimento Sócio Educativo (Case), que fica na Avenida Brasil Sul, 6752, no Bairro São João, também em Anápolis.

Às 18 horas, o governador participa da abertura da Expo Aparecida 2017, no All Park Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, na Rua Tanner de Melo, s/n.

Mais informações: (62) 3216-4554