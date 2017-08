Agenda do governador desta quarta-feira

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 17:36

O governador Marconi Perillo segue com o Goiás na Frente nesta quarta-feira, dia 23, promovendo a assinatura de atos, a entrega de benefícios e inauguração de obras no interior do Estado.

Às 8h30 ele estará na quadra coberta no Centro de Estrela do Norte para assinatura de atos.

Logo após, às 10 horas, despacha na quadra da Escola Municipal Irmã Francisca Mariosa, em Mutunópolis.

Às 11h30, Marconi Perillo inicia sua passagem por Porangatu em solenidade no Centro Cultural. Ele também inaugura o Núcleo Regional da Polícia Técnico-Científica (IML).

No início da tarde, às 13h30, assina atos na garagem municipal, em Bonópolis.

Às 15 horas, faz pronunciamentos na Câmara de Novo Planalto.

Às 16h30, inaugura as novas instalações do Pelotão do Bombeiro Militar, em São Miguel do Araguaia e promove a entrega de uma viatura de combate a incêndio e salvamento, e de equipamentos operacionais.