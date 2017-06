Agenda do governador desta quinta-feira

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 16:44

O governador Marconi Perillo cumpre agenda no Entorno do Distrito Federal nesta quinta-feira, dia 22. Às 9 horas, ele se encontra com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg para inaugurarem a Estação de Tratamento de Esgoto do Jardim do Entorno 2, em Águas Lindas, que fica na Rua 03, quadra 1, lote1.

Às 11 horas, a agenda oficial segue em Santo Antônio do Descoberto, onde vai vistoriar as obras do Instituto Tecnológico de Educação de Goiás (Itego) Sarah Kubitschek, na Praça da Matriz, no Centro. Em seguida, segue para o Salão Paroquial para assinatura de atos.

Às 13 horas, Marconi Perillo despacha diretamente da Câmara de Cocalzinho, na Avenida Comercial, no Centro.

Às 14 horas, vistoria da construção da GO-225, no trecho que liga Corumbá a Olhos D´Água, onde estão sendo realizadas as obras de recuperação do Anel Viário. Em seguida, ele segue para o Ginásio Poliesportivo João Batista Fernandes, no Setor Alto da Boa Vista, em Corumbá, onde assina atos.

Mais informações: (62) 3216-4554