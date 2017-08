Agenda do governador deste sábado

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 16:04

Às 9 horas deste sábado, dia 26, o governador Marconi Perillo participa do sorteio dos endereços da 1ª etapa dos apartamentos do Residencial Nelson Mandela, no Ginásio Goiânia Arena (Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, em Goiânia).

Em seguida, às 10h30, inaugura obras e assina atos do programa Goiás na Frente, em Gameleira. Na ocasião, participa da comemoração do 20º aniversário da cidade.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás