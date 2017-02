Agenda do governador para segunda-feira

Data de publicação: 10 de fevereiro de 2017 - 10:20

O governador Marconi Perillo participa na próxima segunda-feira, dia 13, às 15 horas, do Grande Encontro da Construção Civil em Goiás para Habitação. O evento será realizado no Auditório Lago Azul, do Centro de Convenções de Goiânia, que fica na Rua 4, sem nº, no Centro.