Agenda do governador para terça-feira

Data de publicação: 30 de outubro de 2017 - 18:19

Nesta terça-feira, dia 31, o governador Marconi Perillo participa da solenidade de formatura de 400 policiais civis, às 10 horas, na CEL da OAB, em Aparecida de Goiânia. Na ocasião, Marconi assina projeto de lei que cria Delegacias; o Programa Goiás Limpo, de combate ao crime organizado; e anuncia promoção da Polícia Civil e autorização de novo concurso com 100 vagas para delegado e 550 para agentes e escrivães. A CEL da OAB fica na Av. de Furnas, 312, no Jardim Rio Grande.

Logo em seguida, às 12 horas, o governador assiste solenidade de transferência do Juizado do Residencial Felicidade/Jardim Guanabara (RT13/RF09) do prédio do Tribunal de Justiça para a Polícia Civil. O evento será no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Às 15 horas, a agenda segue com participação no Workshop O Futura da Minha Cidade, promovido pela CBIC E CODESE, no auditório do CODESE que fica no Edifício Lozandes Corporate Design, na Avenida Olina nº 960 – Setor Park Lozandes, Goiânia.

À noite, Marconi Perillo estará em Anápolis para comemoração dos 70 anos da Unievangélica. A solenidade tem início às 19 horas, no Ginásio de Esportes da Unievangélica que fica na Avenida Universitária s/n – Cidade Universitária.