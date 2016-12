Agendamento no Simples termina dia 29

Data de publicação: 23 de dezembro de 2016 - 8:23

Termina no dia 29 deste mês o agendamento da opção pelo Simples Nacional para micro e pequenos empresários interessados em ingressar no programa simplificado de pagamento de impostos no próximo ano. Quem fizer o agendamento e não tiver pendências, entrará automaticamente no programa em janeiro. O pedido pode ser feito no Portal do Simples Nacional, no serviço Agendamento da Solicitação pelo Simples Nacional, item Simples/Serviços.

A Coordenadoria do Simples na Secretaria da Fazenda alerta que muitos interessados podem ser barrados por dívidas de ICMS. Cerca de 3 mil contribuintes foram notificados pela Sefaz em outubro e ainda não pagaram seus débitos. Eles podem negociar a dívida até o final deste mês, caso não queiram ser excluídos do Simples.

*Comunicação Setorial – Sefaz