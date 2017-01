Agetop anuncia rescisão com empresa que explora estacionamento do Serra Dourada

Data de publicação: 25 de janeiro de 2017 - 15:20

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

O presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincón, informou nesta quarta-feira, dia 25, que será rescindido o contrato com a empresa que explora o estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, em função do descumprimento de várias cláusulas contratuais.

Segundo ele, estavam ocorrendo atrasos no pagamento da taxa de uso do estacionamento ao Estado e o aumento do preço cobrado aos motoristas no último fim de semana, sem comunicação à Agetop, foi a “gota d´água”.

“Quando o contrato estiver efetivamento rescindido, vamos providenciar uma nova licitação porque é um benefício que trouxemos. Em vez de pagar o dinheiro para o flanelinha, sem nenhuma segurança de que seu veículo estaria bem guardado e inclusive coberto para apólice de seguro, o motorista paga à empresa que dá toda segurança para usar o estacionamento Serra Dourada”, afirma.

Apesar da decisão, os motoristas continuarão pagando as taxas de estacionamento por enquanto, inclusive no próximo sábado, dia 28, às 16h30, quando começa o Campeonato Goiano, com o clássico entre Vila Nova e Atlético Goianiense.

“A rescisão não é um ato unilateral. Estamos estipulando algo em torno de 30 dias, mas burocracia é burocracia, e queremos dar à empresa, todo o direito do contraditório e da defesa, mas pelo histórico acho muito difícil mantê-la. Até que a rescisão seja oficializada, ainda haverá cobrança por parte da empresa, existe todo um processo, mas a partir do momento em que o contrato for rescindido, não haverá cobrança até que se faça uma nova licitação”, disse.

Mais informações: (62) 3265-4016