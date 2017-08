Agetop desenvolve aplicativo pioneiro de fiscalização de obras rodoviárias

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 14:22

O Sistema de Fiscalização de Obras Rodoviárias (FOR) desenvolvido pela Agetop foi destaque no primeiro dia do Workshop Rodoviário 2017, no Teatro Sesi. Centenas de participantes acompanharam a palestra da engenheira Alessandra Luciano Carvalho, servidora da Agência, que apresentou os benefícios da ferramenta usada para facilitar a fiscalização das obras de manutenção nas rodovias estaduais. Trata-se de um aplicativo que permite a atualização das informações sobre o andamento real dos serviços de conservação na malha viária.

Segundo Alessandra, a criação do FOR representa avanço e transparência na gestão da manutenção rodoviária. Inédito no setor rodoviário do país, o sistema atrai cada vez mais adeptos, inclusive de outros estados brasileiros, que manifestaram interesse em adotar o uso da ferramenta pela facilidade de manuseio e rapidez, como o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, de São Paulo. “Aqui no workshop, podemos mostrar que trabalhamos com inovação. O FOR é um produto de sucesso da Agetop”, destaca.

O engenheiro Luiz Otávio Peixoto elogiou a iniciativa da Agência. “O FOR é uma ferramenta excelente que contribui para levantamento de problemas nas rodovias e indica as soluções”, disse. O estudante de engenharia Augusto Bender compartilha da mesma opinião. “É bom ver que órgãos públicos estão acompanhando o avanço da tecnologia”, disse.

Comunicação da Agetop