Agetop realiza licitações para serviços de construção de ponte e pavimentação

Data de publicação: 30 de outubro de 2017 - 17:43

Duas licitações serão realizadas esta semana na Agetop para execução de obras e elaboração de projetos. Serviços de construção de ponte e pavimentação. Nesta terça-feira, dia 31, será para confecção de projeto de engenharia da pavimentação do trecho de Vila Propício ao Entroncamento da BR-414, com extensão de 38 km.

Na quarta-feira (01/11), a concorrência será para a execução de obras de terraplenagem e pavimentação do trecho entre Uirapuru e São João da Mata Azul, na Região Norte do Estado. Os editais das licitações estão divulgados no site da Agetop.