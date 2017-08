Agosto Lilás: Secretaria Cidadã exibe curta-metragem para marcar edição da Lei Maria da Penha

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 19:00

Combater a violência contra a mulher e mobilizar a sociedade, esse é o principal objetivo do Agosto Lilás, mês que virou referência nacional por conta da edição da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), de 7 de agosto de 2016. Para marcar a data, a Secretaria Cidadã, via Superintendência Executiva da Mulher e Igualdade Racial, exibe nesta quinta-feira, dia 24, o curta-metragem “O Projeto de Meu Pai”, da cineasta Rosaria Moreira, às 9 horas, no auditório do Centro de Referência Estadual de Igualdade (CREI), no centro de Goiânia. Após a exibição, será realizado um debate sobre o assunto. Criado em linguagem de desenho animado, o filme de 5 minutos foi vencedor da 24º edição do festival Anima Mundi, em 2016, na categoria Melhor Curta.

A emblemática Lei, segundo a superintendente executiva da Mulher e da Igualdade Racial, Glaúcia Teodoro, é um instrumento essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher. “Essa legislação, segundo a Organização das Nações Unidas, é uma das melhores do mundo e só perde para as da Espanha e China. Estamos fazendo uma referência a essa data por sua importância, com a exibição do curta-metragem”, explica Teodoro.

Serviço

Centro de Referência Estadual de Igualdade (CREI) – Avenida Goiás, 1496, Centro (ao lado da loja de material de construção São Jorge)

Documentário: O projeto de Meu Pai, de Rosaria Moreira

Exibição: às 9 horas

Entrada gratuita

Mais informações: (62) 3201-8561