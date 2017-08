AGR emite o primeiro Certificado de Registro de Veículos do Sistema Intermunicipal via web

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 19:00

No dia 17 de agosto, a equipe da Coordenação de Cadastro Licenciamento (CCL), Maria Rita Gonçalves Da Silveira e Roberto Carlos De Oliveira, realizou a primeira emissão do Certificado de Registro de Veículos (CRV) do Sistema de Transporte Intermunicipal Regular através de formulário eletrônico via web, desenvolvido pela Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI) da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR).

Os cadastros e as emissões de certificados de veículos estavam sendo realizados até o momento apenas para o Transporte Fretado, através do Portal de Sistemas da AGR, resultado da primeira fase do Projeto de Informatização dos Serviços da Agência. A implantação do Formulário Eletrônico para o Transporte Regular é a primeira entrega da segunda fase do projeto.

Segundo a Maria Rita foi um avanço este CRV para sua coordenação: “Com este formulário as próprias empresas podem se cadastrarem e se regularizarem; e isso nos ajuda muito em relação ao nosso controle do transporte regular”, afirmou a servidora.

