Lançamento da Patrulha Rural Georreferenciada é amanhã

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 11:11

Com o objetivo de garantir maior segurança aos proprietários rurais e suas famílias no Estado, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária em parceria com a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, lançam nesta sexta-feira, dia 27, a Patrulha Rural Georreferenciada. A solenidade será às 9 horas, no auditório da Faeg, no Setor Sul, em Goiânia.

Com esta Patrulha, a Polícia Militar fará da tecnologia uma forte aliada no combate aos crimes praticados nas propriedades rurais, a exemplo de furtos e roubos, conferindo mais agilidade nos atendimentos às ocorrências e intensificando a eficiência da segurança rural do município.

O projeto piloto da Patrulha aconteceu em Catalão, Trindade e Inhumas com uso de equipamentos de GPS para o patrulhamento georreferenciado no campo. Graças ao GPS, os policiais registram as coordenadas do local e, em seguida, cada propriedade recebe um número de identificação em placas, que informam que aquela área é monitorada pela Patrulha Rural. Quando houver uma solicitação de emergência, o proprietário informa o número do seu cadastro e a PM já terá um banco de dados – inclusive com a rota do GPS para deslocamento.

Para o lançamento, foram convidados representantes de quase 60 municípios, dentre eles, Acreúna, Anápolis, Itumbiara, Jataí, Rio Verde e Porangatu. Segundo a Polícia Militar, esses municípios convidados já contam com a Patrulha Rural, mas ainda sem o uso da tecnologia. O objetivo é apresentá-la e expandir o projeto para todo o Estado de Goiás.

Orientação

A Segurança Pública se uniu à Faeg também para levar até aqueles que vivem ou trabalham no campo todas as orientações relativas à segurança pessoal e da propriedade em áreas rurais, através de mais uma edição da Cartilha Segurança Rural. A publicação contém informações sobre os cuidados a serem tomados a fim de resguardar a tranquilidade nas propriedades e, também, sobre como acionar os organismos de segurança em casos de suspeitas ou violência.

Delegacia

Outra ação a ser anunciada no evento é a transformação do Grupo de Repressão a Crimes Rurais e de Divisas, da Polícia Civil, em uma delegacia especializada.

Mais informações: (62) 3201-1469 e 3201-1453