Ameaça é o crime mais notificado pelas mulheres em Formosa

Data de publicação: 10 de fevereiro de 2017 - 17:09

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Formosa, divulga um balanço dos atendimentos realizados no mês de janeiro. De acordo com a delegada Fernanda Lima, 55% das denúncias de violência doméstica registradas na cidade no mês passado foram de violência psicológica. O crime de ameaça foi o que teve maior número de registros de boletins de ocorrência, seguido de lesão corporal (34% dos casos).

A delegada destaca que é importante levar as situações ao conhecimento da Polícia Civil: “Ao menor sinal de violência, a vítima deve procurar a Delegacia da Mulher e registrar o Boletim de Ocorrência, para impedir o agravamento e a exposição a maiores danos”. Ela frisa que há, ainda, a possibilidade de requerer medidas protetivas de urgência, que são providências judiciais para afastar o agressor e garantir a integridade física da vítima.

Todas as denúncias de violência contra a mulher são apurados, garante Fernanda Lima: caso a informação seja comprovada, o agressor é indiciado pela Polícia Civil”. Ela ainda ressalta que a equipe da Deam tem realizado um trabalho eficiente no município.