Anápolis é o terceiro município a ganhar pista padronizada do Detran

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 11:22

A terceira pista padronizada de prova de direção veicular no Estado de Goiás foi implantada em Anápolis e é uma das mais modernas e confortáveis para instrutores, candidatos e familiares, pois tem área coberta para provas de motocicleta, banheiros, bebedouro, lanchonete e área de espera. O modelo padrão busca melhoria na formação dos condutores. O novo circuito foi homologado pelo Detran-GO na sexta-feira, dia 3.

O diretor de Operações, Francisco de Assis Peixoto, destacou que o local também abrigará as provas para os candidatos à Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC), que teve suas taxas e exames médico e psicológico reduzidos neste mês. “Queremos promover a inclusão desses condutores, qualificando-os para o trânsito”, alertou.

O local, construído pelos Centros de Formação de Condutores em parceria com Detran-GO, foi equipado ainda com cadeiras, bebedouros e ponto de coleta biométrica para atestar o efetivo cumprimento da carga horária. Nos dias em que não houver provas, as pistas poderão ser utilizadas para aulas práticas. “Os proprietários estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido com a implantação da pista. Eles vêm se destacando e mostrando seu comprometimento com a melhor formação dos condutores, com vista à redução de acidentes”, destacou Assis.

A nova pista começa a ser utilizada para aulas nesta segunda-feira, dia 6. A previsão é que em 15 dias comecem a ser aplicadas as provas práticas no local. Anápolis conta atualmente com duas bancas examinadoras semanais. Em cada uma, são avaliados aproximadamente 250 candidatos. Uma média de duas mil provas práticas são aplicada por mês, atendendo também os municípios de Campo Limpo, Goianápolis e Abadiânia.

Previsão de duas pistas padronizadas em Anápolis

De acordo com o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, está sendo viabilizada a implantação de um segundo circuito no município. “A previsão é que Anápolis conte com duas pistas. Desta forma, descentralizaremos os locais de prova e reduziremos os fluxos de veículos nas imediações”, ressalta.

“Aproveitando a padronização das pistas, estamos promovendo uma reflexão sobre o serviço prestado pelo Detran e, especialmente, sobre a qualidade dos condutores que estamos formando”, alerta o presidente. Ele lembra ainda que a implantação dos novos circuitos integram um pacote de medidas que buscam preparar o condutor para enfrentar com segurança os obstáculos impostos pelo dia a dia no trânsito, o que, certamente, terá impacto para a redução do número de acidentes.

*Gerência de Comunicação Social