Anápolis terá investimentos superiores a R$ 250 milhões para se consolidar entre os municípios que mais crescem no Brasil

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 16:27

O governador Marconi Perillo dedicou a manhã desta quarta-feira, dia 21, à cidade de Anápolis, autorizando investimentos superiores a R$ 250 milhões ao município que considera uma das principais locomotivas econômicas do Estado. Os recursos são para obras que devem consolidar o município como um dos que mais crescem no Brasil.

Em mais uma edição do programa Goiás na Frente, Marconi assinou convênio com a Prefeitura, no valor de R$ 10 milhões, que serão aplicados em obras indicadas pelo prefeito Roberto Naves.

Durante a solenidade, realizada no auditório da Prefeitura de Anápolis, também foi autorizado o reinício das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário (R$ 80 milhões), a captação de água do Rio Capivari para o Sistema Piancó (R$ 3,8 milhões), ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (R$ 50 milhões) e ampliação do Sistema de Captação de Água do Rio Capivari (R$ 1,3 milhão), garantindo a universalização do fornecimento de água tratada para a cidade nos próximos trinta anos.

Em outra ordem de serviço, determinou à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) o reinício das obras de construção do Anel Viário que liga a BR-060 ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), no valor de R$ 9,2 milhões. Também foram retomadas as obras de construção do Aeroporto de Cargas, do Centro de Convenções e a ampliação do Hospital de Urgências Henrique Santillo (Huana), que se encontram em fase final.

No lançamento do Goiás na Frente no município, Marconi disse que a captação de água do Rio Capivari vai dar perenidade ao abastecimento da cidade. Ressaltou a parceria com o prefeito Roberto Naves, que, segundo ele, será extremamente benéfica para o município.

No fechamento da agenda, se comprometeu a criar uma força tarefa para reforçar a segurança pública na cidade, ajudar na construção da nova sede da Câmara de Vereadores e adquirir todo o mobiliário para início das atividades do Centro Atendimento Socioeducativo (Case), que vai acolher menores em situação de vulnerabilidade social. Antes de encerrar a visita ao município, Marconi fez visita técnica à obra, cuja estrutura física já foi concluída.

“Existe uma Anápolis antes e outra depois do governo do Estado”, diz prefeito Roberto Naves

Nenhuma administração pública estadual fez tanto por Anápolis em nenhum momento da história da cidade. O reconhecimento público foi feito pelo prefeito Roberto Naves. “Existe uma Anápolis antes e outra depois do governo do Estado”, disse. Naves listou cada uma das obras do Estado no município, fruto de uma “parceria de cumplicidade” entre o governo estadual e governo municipal.

Observou que o Estado, na manhã desta quarta-feira, dia 21, “reescreve a história de Anápolis” ao determinar a solução de um problema tão complexo como a falta de água. “Anápolis é uma cidade justa e ela sabe dar valor aos que dão valor a ela”, sentenciou o prefeito.

O governador se comprometeu com gratuidade do Passe Livre Estudantil, que vai contemplar todos os estudantes do município e a construção do primeiro hospital para acolhimento de pequenos animais, um sonho antigo dos protetores de animais que atuam na cidade. O Governo do Estado garantirá a aquisição do prédio.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás