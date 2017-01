Anjos Urbanos atuam no Governo Junto de Você

Data de publicação: 13 de janeiro de 2017 - 17:13

Os Anjos Urbanos também participam do Governo Junto de Você, em Goianira, até domingo, dia 15, onde 37 órgãos do Governo do Estado estão presentes com ações e atendimentos à população.

Na cidade a equipe do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (Geed) trabalha no combate às drogas, com distribuição de material nas praças e avenidas e oferece atendimento no estande montado ao lado das instalações do Governo Junto de Você.

Entre as ações, os Anjos Urbanos, além da orientação às famílias, divulgam o teleatendimento 0800-649-0145 por meio do qual as pessoas recebem informações e orientações sobre prevenção e combate às drogas.

Mais informações: (62) 3541-6244